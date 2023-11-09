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Первенство Брянска по плаванию собрало 350 юных участников

2023, 09 ноября 12:41 Спорт
Первенство Брянска по плаванию собрало 350 юных участников
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На Первенство Брянска по плаванию собрались 350 участников из девяти команд. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» прошло Первенство города по плаванию. Турнир посвятили Дню тренера. На соревнования собрались 350 участников из девяти команд региона.  Юные спортсмены разыграли 50 комплектов наград.

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