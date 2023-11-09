Первенство Брянска по плаванию собрало 350 юных участников

На Первенство Брянска по плаванию собрались 350 участников из девяти команд. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» прошло Первенство города по плаванию. Турнир посвятили Дню тренера. На соревнования собрались 350 участников из девяти команд региона. Юные спортсмены разыграли 50 комплектов наград.