Первенство Брянской области выиграли орловские хоккеисты

Первенство Брянской области по хоккею выиграла команда из Орла. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

На ледовых площадках «Десна» и «Пересвет» в областном центре прошли финальные матчи Первенства региона по хоккею среди юношей 2014-2015 годов рождения. За главный трофей боролись команды из Смоленска, Орла, Брянска и Стародубского муниципального округа. По итогам всех встреч победа одержали орловские хоккеисты.

«Я поздравляю всех ребят с прекрасной игрой, достойным результатом! Желаю, чтобы продолжали заниматься спортом, хоккеем, и в будущем. Я уверен, что кого-то мы обязательно увидим в числе великих хоккеистов нашей великой страны!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.