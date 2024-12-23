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Первенство Брянской области выиграли орловские хоккеисты

2024, 23 декабря 09:35 Спорт
Первенство Брянской области выиграли орловские хоккеисты
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Первенство Брянской области по хоккею выиграла команда из Орла. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

 

На ледовых площадках «Десна» и «Пересвет» в областном центре прошли финальные матчи Первенства региона по хоккею среди юношей 2014-2015 годов рождения. За главный трофей боролись команды из Смоленска, Орла, Брянска и Стародубского муниципального округа. По итогам всех встреч победа одержали орловские хоккеисты. 

«Я поздравляю всех ребят с прекрасной игрой, достойным результатом! Желаю, чтобы продолжали заниматься спортом, хоккеем, и в будущем. Я уверен, что кого-то мы обязательно увидим в числе великих хоккеистов нашей   великой страны!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

 

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