Первенство по лыжным гонкам прошло в Брянске

86 спортсменов поучаствовали в первенстве по лыжным гонкам в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На трассе спортшколы по лыжным гонкам в Брянске прошло первенство области по лыжным гонкам. Участвовали в соревнованиях 86 сильнейших спортсменов.

Награждал победителей и призёров заслуженный учитель РФ Мурат Тимиргалеев. Он вручил им кубки, грамоты и медали.

Трассу для гонок готовили работники спортшколы. Они вручную насыпали снег на круг для соревнований.