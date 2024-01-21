Первенство по самбо в Стародубе посетил брянский губернатор

Первенство по самбо в Стародубе посетил губернатор Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортивном комплексе «Стародуб» стартовало первенства муниципального округа по самбо. В первый день в нем участвовали 170 спортсменов 7-11 лет из Брянска, Сельцо, Клинцов и Стародубского округа. Они выступали одновременно на трёх коврах.

За соревнованиями наблюдал губернатор Брянской области Александр Богомаз, сенатор РФ Галина Солодун и трёхкратный чемпион Европы по самбо Артём Осипенко.