Пять брянских самбистов завоевали награды всероссийских соревнований. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле прошли всероссийские соревнования по самбо физкультурно-спортивного объединения «Юность России». Турнир посвятили памяти подвига воинов-десантников 6-ой роты ВДВ. В соревнованиях участвовали около двухсот спортсменов 14-16 лет из 20 регионов.

Первое место в свое возрастной категории занял воспитанник спортшколы Брянского район Даниил Чепиков. Серебряную награду завоевал Федор Чорич из клинцовской школы «Луч» . «Бронза» досталась сразу трём участникам из Брянской области.