Самбист из Брянска выиграл турнир в Башкортостане
Самбист из Брянска стал чемпионом Гран-при Международного турнира в Башкортостане. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.
Международный турнир по самбо на призы главы Башкортостана состоялся в Уфе. Спортсменов из России, Белоруссии, Таджикистана, Кыргыстана, Узбекистана, Азербайджана и Казахстана принимали в Центре спортивной подготовки имени Баталовой.
В сборную страны вошел брянский самбист, мастер спорта России международного класса Антон Мамонов. На его счету — три абсолютные победы в категории до 98 кг. Брянец Антон Мамонов стал чемпионом Гран-при турнира.
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