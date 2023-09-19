Самбист из Брянска выиграл турнир в Башкортостане

Самбист из Брянска стал чемпионом Гран-при Международного турнира в Башкортостане. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

Международный турнир по самбо на призы главы Башкортостана состоялся в Уфе. Спортсменов из России, Белоруссии, Таджикистана, Кыргыстана, Узбекистана, Азербайджана и Казахстана принимали в Центре спортивной подготовки имени Баталовой.

В сборную страны вошел брянский самбист, мастер спорта России международного класса Антон Мамонов. На его счету — три абсолютные победы в категории до 98 кг. Брянец Антон Мамонов стал чемпионом Гран-при турнира.