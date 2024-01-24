Спортшколу «Юность» в Комаричах отремонтируют за 30 млн рублей

На ремонт спортшколы «Юность» из областного бюджета потратят более 30 млн рублей. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

Директор департамента физической культуры и спорта Максим Рудин встретился с президентом региональной федерации тайского бокса Богданом Островским. Они обсудили развитие этого вида спорта.

«В этом году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» начнётся капитальный ремонт здания Комаричской спортивной школы «Юность». А это, насколько мне известно, так называемая «мекка» областного тайского бокса. Именно там занимаются около 100 юных спортсменов различных возрастов, проводятся массовые соревнования», — подчеркнул Рудин.

На ремонт спортучреждения потратят более 30 млн рублей из областного бюджета.