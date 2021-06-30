В Брянске стартовал второй этап соревнований по пожарно-спасательному спорту

На стадионе «Бранд-мастер» второй день проходят межрегиональные соревнования.

Накануне, 29 июня, мы сообщали, что в Брянске открылись межрегиональные соревнования. По результатам, опубликованным на официальном сайте областного МЧС, первые места взяли москвичи.

Сегодня начался второй день спортивных состязаний по пожарно-спасательному спорту. Спортсменам предстоит подняться по штурмовой лестнице в окна этажей учебной башни. Чтобы справиться с задачей, им необходимо развить максимальную скорость и соблюсти технику быстрого подъема.

Следующими испытаниями станут пожарная эстафета и боевое развертывание. Соревнования продлятся до 2 июля.

Организаторы мероприятия напоминают, что состязания проходят с тщательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Ежедневно у участников проверяется температура тела, руки обрабатываются специальными средствами, также специально отчищается спортивный инвентарь.