Строительство Дворца зимних видов спорта стартовало в Глинищево

Дворец зимних видов спорта начали строить в селе Глинищево Брянского района. Новый спортобъект возводят по региональному проекту «Спорт — норма жизни» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»

Подрядчик уже выполнил планировку территории и сделали котлован. также специалисты произвели контрольные испытания свайного поля. В настоящее время рабочие устанавливают сваи под фундамент. свай.

Ввести Дворец спорта в эксплуатацию планируют в 2025 году.