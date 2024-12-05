Три медали привезли брянские акробаты из Москвы

Три медали привезли брянские акробаты со всероссийского турнира в Москве. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Москве прошли всероссийские соревнования по спортивной акробатике и прыжкам на батуте. Мероприятия посвящены памяти заслуженного тренера СССР Владимира Павловского. Участвовали в турнире 463 спортсмена из 26 субъектов РФ и Республики Беларусь.

В прыжках на акробатической дорожке успешно выступили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Брянска. Второе место заняли Екатерина Бондарева и Илья Старинский. Бронзовую медаль завоевала Анастасия Джем.