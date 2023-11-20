Три награды завоевали брянские дзюдоисты в Калужской области

Три награды завоевали брянские дзюдоисты на межрегиональном турнире в Калужской области. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Людиново Калужской области прошёл II Межрегиональный турнир по дзюдо на призы OOO «KRONOSPAN». Участвовали в нём юноши 10-14 лет. В их числе выступали и воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе.

Дзюдоисты завоевали четыре медали. Никита Михальченко занял второе место. А Евгений Фролов, Даниил Амелин Даниил и Вова Стародубов Вова стали бронзовыми призёрами соревнований.