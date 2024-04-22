Турнир в память о погибшем военном прошёл в колледже Брянска

Турнир в память о погибшем на СВО выпускнике прошёл в колледже олимпийского резерва Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянском колледже олимпийского резерва прошёл турнир по волейболу. Соревнования посвятили выпускнику учебного заведения Сергею Глушаку. Прапорщик погиб в ходе специальной военной операции России на Украине.

В мероприятии приняли участие родители бойца и его сын Назар, координаторы фонда «Защитники Отечества», студенты колледжа и волейбольные команды из образовательных учреждений города. Перед началом турнира они почтили память военнослужащего минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске участники мероприятия возложили цветы.

«Очень правильно, что училище не забывает своих воспитанников, делает всё для сохранения памяти о тех, кто рискует жизнью, защищая нашу безопасность. Мы сделаем всё, чтобы их дела не были забыты», — сказал руководитель Советского района Брянска Денис Семёнов.