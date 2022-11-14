В Брянске завершилось первенство ЦФО по шахматам
В брянском Дворце единоборств завершилось первенство Центрального федерального округа по шахматам. Об этом сообщили в спорткомитете горадминистрации.
Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске прошло Первенство Центрального федерального округа 2022 года по шахматам среди мальчиков и девочек. 10 дней 290 спортсменов из 17 регионов ЦФО боролись за право участие в высшей лиги первенства России.
В 10 возрастных категориях определились 38 финалистов. Они представят свои регионы на Всероссийском уровне.
Путёвку на первенство страны получили и Брянские спортсмены. В категории «девочки до 11 лет» 4 место с 6,5 очками заняла Надежда. Среди юношей до 17 лет брянец Евгений Крючков занял третье место.
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