В Брянске завершилось первенство ЦФО по шахматам

В брянском Дворце единоборств завершилось первенство Центрального федерального округа по шахматам. Об этом сообщили в спорткомитете горадминистрации.

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске прошло Первенство Центрального федерального округа 2022 года по шахматам среди мальчиков и девочек. 10 дней 290 спортсменов из 17 регионов ЦФО боролись за право участие в высшей лиги первенства России.

В 10 возрастных категориях определились 38 финалистов. Они представят свои регионы на Всероссийском уровне.

Путёвку на первенство страны получили и Брянские спортсмены. В категории «девочки до 11 лет» 4 место с 6,5 очками заняла Надежда. Среди юношей до 17 лет брянец Евгений Крючков занял третье место.