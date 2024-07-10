Ветераны команды «Динамо» сыграли вничью с футболистами общества «Динамо»

Ветераны команды «Динамо» сыграли вничью с футболистами из общества «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

На стадионе «Динамо» в областном центре прошёл товарищеский матч между командами ветеранов «Динамо-Брянск» и Брянской региональной организацией общества «Динамо». Он посвящён 100-летию стадиона, 93-летию клубу «Динамо-Брянск» и 80-ой годовщине образования УМВД России по Брянской области.

За победу сражались воспитанники футбольного клуба, тренеры, сотрудники силовых ведомств и депутаты. Матч закончился со счётом 4:4.