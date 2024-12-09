Юная брянская теннисистка выиграла всероссийских турнир

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Наступил декабрь, а значит, за окном всё больше ярких огней, в магазинах — подарочный ажиотаж, а на экранах — любимые артисты и искрящиеся премьеры. Всё говорит о том, что начинается путешествие в самый волшебный праздник. Чтобы ворваться в Новый год в отличном настроении, онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) включает для зрителей яркие эмоции и рассказывает, как их получить. Можно искать клад и найти вдохновение, подготовить неожиданный подарок и обрести любовь, спасти панду или победить злодеев, смеяться и мечтать всей семьей — в декабрьском кинобагаже найдется всё.

В январе-ноябре текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 2,1 млн тонн, что на 3,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с коллективом филиала «Россети Центр» – «Курскэнерго», группировкой быстрого развертывания и бойцами «Барс-ТЭК».

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».