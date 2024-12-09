Юная брянская теннисистка выиграла всероссийских турнир
Юная брянская спорстменка выиграла всероссийских турнир по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Казани прошли всероссийские соревнования по настольному теннису. В категории девочек до 12 лет выступила брянская спортсменка Анна Богачева. Среди 73 девочек из 28 регионов России теннисистка стала лучше. Анна Богачева одержала девять побед в девяти матчах и завоевала золотую медаль.
Фото: Дворец единоборств имени Артема Осипенко