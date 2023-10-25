Юные брянцы поучаствовали в фестивале ГТО

Более 150 юных брянцев сдали нормативы в фестивале ГТО. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянском государственном училище олимпийского резерва прошёл фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нём участвовали более 150 учеников лицея №1, Брянского медколледжа, школы №18, спортшколы «Олимп» и училища олимпийского резерва.

Они стреляли, прыгали, бегали и сдавали другие нормативы. Тем, кто успешно прошёл все испытания, вручают золотые, серебряные и бронзовые значки.

«Вы все — это настоящее и будущее российского спорта. Ставьте перед собой цели, задачи и стремитесь к их достижению. Уверен, вы прославите Брянск своими победами. Никогда не сдавайтесь!» — сказал глава Советского района Брянска Денис Семёнов