Юные брянцы поучаствовали в фестивале ГТО

Более 150 юных брянцев сдали нормативы в фестивале ГТО. Об этом рассказали в городской администрации.
В Брянском государственном училище олимпийского резерва прошёл фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нём участвовали более 150 учеников лицея №1, Брянского медколледжа, школы №18, спортшколы «Олимп» и училища олимпийского резерва.
Они стреляли, прыгали, бегали и сдавали другие нормативы. Тем, кто успешно прошёл все испытания, вручают золотые, серебряные и бронзовые значки.
«Вы все — это настоящее и будущее российского спорта. Ставьте перед собой цели, задачи и стремитесь к их достижению. Уверен, вы прославите Брянск своими победами. Никогда не сдавайтесь!» — сказал глава Советского района Брянска Денис Семёнов
25.10.2023 12:28
За чистоту и порядок
В районе храма Спаса Нерукотворного Образа (Окопной церкви) в Смоленске прошёл субботник по благоустройству территории памятного места, организованный в рамках областного мероприятия. Во время очередного масштабного субботника волонтёры и добровольцы убирали мусор и опавшую листу и занимались сносом старого ограждения, чтобы подготовить площадку для установки нового забора. — Призыв губернатора области Василия Николаевича Анохина принять
25.10.2023 12:26
Счёт на минуты
В России каждые 90 секунд у кого-то случается инсульт. Главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Смоленской области — заведующая отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», кандидат медицинских наук Анна Синельщикова в рамках Недели борьбы с инсультом рассказала о том, как избежать сосудистой катастрофы и что предпринять, если инсульт
25.10.2023 12:06
Количество несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области снизилось в 2,4 раза с начала года
В Смоленской области с начала года количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта снизилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 12 до 5 случаев. Основной причиной травматизма по-прежнему остается грубое нарушение гражданами правил нахождения на объектах инфраструктуры. В частности, хождение по путям в неустановленных местах или переход железнодорожных путей