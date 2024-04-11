Юные брянские каратисты завоевали 16 медалей Первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле прошло Первенство России по всестилевому каратэ среди спортсменов от 14 до 20 лет. На соревнования собрались 1500 участников из 62 регионов. Они выступали в трёх дисциплинах и трёх возрастных категориях.

Сборная Брянской области заняла третье общекомандное место. Всего спортсмены завоевали пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.