Юные брянские каратисты завоевали медали на турнире в Гомеле

Юные брянские каратисты завоевали пять медалей на республиканском турнире в Гомеле. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Гомеле Республики Беларусь прошли 15-е республиканские соревнования по каратэ «OPEN GOMEL REGION». На турнир собрались 760 участников 45 спортивных организаций нескольких стран.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Брянска завоевали пять наград. Среди взрослых в весовой категории 84кг золото завоевал Михаил Питушкин. Юный спортсмен Илья Зверев стал победителем сразу в двух весовых категориях.

Среди участников 8–9 лет бронзовую награду завоевал Макар Шунькин. Также третье место заняла юная спортсменка Марина Бородина.