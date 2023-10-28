Юный брянский боксёр привёз «серебро» из Рославля

Юный боксёр из Брянска завоевал «серебро» на межрегиональном турнире в Рославле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Рославле проходит Открытый межрегиональный турнир по боксу среди юношей на призы главы Рославльского района. В соревнованиях поучаствовал воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Брянска Матюхин Богдан. Он выступил в весовой категории 57 кг. Брянец завоевал серебряную награду турнира.