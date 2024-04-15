Юный брянский спортсмен стал призёром первенства ЦФО по дзюдо

Юный брянский дзюдоист завоевал серебряную награду на первенстве ЦФО по дзюдо. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

Во Дворце Единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошло Первенства Центрального федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 13 лет. Участвовали в соревнованиях 598 спортсменов из 16 регионов России. Брянскую область представили 73 юных дзюдоиста, тринадцать из которых – девочки.

В весовой категории 31 кг среди 59 участников выступал воспитанники спортшколы по борьбе Брянска Глеб Костин. Он провёл шесть схваток и лишь в последней уступил сопернику из Владимира. Брянский дзюдаист стал серебряным призёром турнира.