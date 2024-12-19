Юный брянский теннисист вошёл в восьмёрку лучших спортсменов мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Плантейшен в штате Флорида в США проходит международный теннисный турнир среди юниоров. В теннисном центра Фрэнка Вельтри собрались порядка 800 лучших теннисистов и теннисисток в возрасте до 12 и до 14 лет из 76 стран.

В сборную России вошёл воспитанник брянской спортшколы «Горизонт» Георгий Абушенко. В четвертьфинале одиночного разряда спортсмен уступил австралийцу Новаку Паломбо. По итогам турнира брянец вошёл в восьмерку лучших теннисистов мира среди юношей до 12 лет.