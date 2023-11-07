Жительница Брянска победила на Всероссийском конкурсе ГТО «Самая спортивная девушка России». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве прошёл гранд-финал Всероссийского конкурса комплекса ГТО «Самая спортивная девушка России». Соревнование организовали при поддержке федерального проекта «Спорт– норма жизни» национального проекта «Демография». Финалистки представили творческие номера и сдали нормативы ГТО.

В турнире участвовала Юлия Вертёлко из Брянска. Девушка завоевала золотую награду.

«Этот титул для меня не просто награда, а признание тех тысяч часов упорных тренировок, самодисциплины и несгибаемой воли к победе. Стать «Самой спортивной девушкой России» значит взять на себя ответственность быть примером для подрастающего поколения, вдохновлять их на здоровый и активный образ жизни. Я надеюсь, что мой пример покажет, что при вере в себя и свои силы нет недостижимых вершин», – отметила Юлия.