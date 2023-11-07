Жительница Брянска победила на Всероссийском конкурсе ГТО «Самая спортивная девушка России». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Москве прошёл гранд-финал Всероссийского конкурса комплекса ГТО «Самая спортивная девушка России». Соревнование организовали при поддержке федерального проекта «Спорт– норма жизни» национального проекта «Демография». Финалистки представили творческие номера и сдали нормативы ГТО.
В турнире участвовала Юлия Вертёлко из Брянска. Девушка завоевала золотую награду.
«Этот титул для меня не просто награда, а признание тех тысяч часов упорных тренировок, самодисциплины и несгибаемой воли к победе. Стать «Самой спортивной девушкой России» значит взять на себя ответственность быть примером для подрастающего поколения, вдохновлять их на здоровый и активный образ жизни. Я надеюсь, что мой пример покажет, что при вере в себя и свои силы нет недостижимых вершин», – отметила Юлия.
07.11.2023 16:24
Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах
В связи с сокращением светового дня и наступлением неблагоприятных погодных условий, ухудшающих видимость на дорогах, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах в Смоленской области. В рамках профилактической акции «Внимание, переезд!», которая проходит с 7 по 20 ноября, будут организованы дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение ДТП в местах пересечения автомобильных и
01.11.2023 13:47
Век бабушки Октябрины
Ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летний юбилей. Со знаменательной датой дорогого юбиляра Октябрину Андреевну Кононенко, жительницу Десногорска, поздравил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Октябрина Андреевна — человек-история, гордость Смоленской области и Десногорска. Она родилась 29 октября 1923 года в Новочеркасске Ростовской области. Восемнадцатилетней девушкой в мае 1942-го добровольцем ушла на фронт и воевала до
01.11.2023 13:26
Рославльскому вагоноремонтному заводу — 155 лет
Акционерное общество является одним из лидеров отрасти в России. 27 октября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил АО «Рославльский вагоноремонтный завод», которому исполнилось 155 лет. Акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод» является одним из старейших промышленных предприятий и одним из лидеров отрасти в России. Многие годы занимает достойные позиции по объёму производимой продукции.