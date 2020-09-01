Брянский суд отклонил жалобу на вынесенный наркоторговцам приговор

25 июня 2020 года Фокинский районный суд Брянска признал виновными жителей Орловской области — 27 июня 2019 года полицейские задержали их в лесополосе по улице Снежетьский Вал в Брянске при покупке крупной партии амфетамина массой 190,442 грамма. Далее они планировали перепродать наркотики.

Суд назначил наказание одному из фигурантов уголовного дела в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в 300 000 рублей, второму участнику — 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей.

Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Один из их защитников подал жалобу на необоснованность приговора. Однако, суд оставил приговор без изменения.

Ранее суд отклонил апелляцию бывшей работницы почтового отделения.