Бывший замдиректора Брянского строительного колледжа отправится в тюрьму за взятку

Советский районный суд оставил без изменения приговор экс-замдиректору ГБПОУ «Брянский строительный колледжи им. Профессора Н.Е. Жуковского», которого обвиняли в получении взятки. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Брянской области.

С ноября 2017 по февраль 2019 года женщина получила 49 тысяч рублей, чтобы помочь одному студенту пройти аттестацию, закрыть сессию. Несмотря на то что студент не посещал занятия и не ходил на практики, замдиректора решилась помочь студенту.

Суд посчитал женщину виновной и назначил один год лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденная заплатит 49000 рублей штрафа. Также женщина не сможет два года заниматься образовательной деятельностью.