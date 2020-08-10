Мошенники за неделю обманули 36 брянцев почти на 3,5 млн рублей

26 жителей Брянщины на прошлой недели заявили в полицию, что пострадали от телефонных и онлайн-мошенников. Как сообщает УМВД по Брянской области, общая сумма ущерба потерпевшим составила 3 млн 321 тыс. 700 рублей.

Большинство пострадавших предоставили доступ к счетам незнакомцам, назвавшимися сотрудниками банков. Улов аферистов составил 3 млн 245 тыс. 700 рублей.

С карты 19-летнего жителя Володарки обманщики списали 40 тыс. рублей, позвонив ему через мессенджер и предложив подработку в интернете.

Жительница Советского района передала 15 тыс. рублей мошеннику, который позвонил ей под видом полицейского и сообщил, что ее родственник якобы задержан за преступление, но его можно спасти с помощью взятки.

Нескольких жителей Брянщины аферисты обманули, когда те пытались что-либо продать через доски объявлений в интернете. У жительницы Дятьковского района, продававшей недвижимость, списали со счета 58,5 тыс. рублей, у жительницы Выгоничского района 54 лет — 55 тыс., а у 31-летней брянчанки, которая продавала детское автокресло — 2,5 тыс.

Жительницу Клинцовского района, которая просила вернуть за вознаграждение потерянный ее дочерью телефон, мошенник, сказавший, что якобы его нашел, обманул на 5 тыс. рублей.

По всем случаям решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества.