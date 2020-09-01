На Брянщине в ДТП погиб 60-летний водитель

Вчера, 31 августа, около 7:30 утра на 179 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» в Жуковском районе произошло ДТП, сообщает УМВД Росии по Брянской области.

35-летний водитель автомобиля Audi 100, двигаясь со стороны Смоленска в сторону Брянска, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль DAF. За рулем был 60-летней водитель.

После столкновения автомобиль DAF съехал кювет. В результате ДТП водитель автомобиля DAF от полученных травм скончался. 35-летний водитель автомобиля Audi 100 госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Также пострадал 39-летний пассажир автомобиля Audi 100. У него небольшие телесные повреждения.

Ранее житель Погарского района попал в ДТП на угнанном «BMW».