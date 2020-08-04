Следователи обвиняют жителя Белых Берегов в попытке убить собственную бабушку

В Брянске следователи СУ СКР предъявили жителю Белых Берегов 27 лет обвинение в попытке убить собственную бабушку. Об этом сообщила пресс-служба управления.

По версии следствия, 1 июля обвиняемый поссорился с бабушкой и несколько раз ударил ее металлическим предметом по голове. От ударов пожилая женщина потеряла сознание. А мужчина, оставив ее лежать, ушел в другую комнату, не попытавшись как-то ей помочь или вызвать скорую помощь.

Потерпевшая, когда пришла в себя, выбежала из дома и позвонила в скорую помощь. Бригада медиков доставила ее в больницу.

Следователь осмотрел место происшествия, изъял следы и орудие преступления, назначил экспертизы и допросил подозреваемого, а затем предъявил обвинение.

Обвиняемый был задержан и по решению суда помещен в СИЗО.