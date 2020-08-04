В Белых Берегах мотоциклист едва не попал под поезд

Участник паблика брянского поселка Белые Берега во ВКонтакте разместил в соцсети видеоролик, который запечатлил происшествие с мотоциклистом на железной дороге.

В кадре видно, как мотоциклист сначала едет по асфальтированной пешеходной дорожки вдоль рельсов, затем пытается пересечь их по пешеходному настилу, ведя мотоцикл в поводу. Но роняет его на рельсы и практически в последний момент успевает выскочить с путей перед локомотивом грузового поезда.

После остановки состава байкер вытаскивает свой искореженный мотоцикл из-под колес и уходит с ним в направлении, откуда приехал.

Автор публикации уточняет, что этот инцидент в Белых Берегах произошел еще весной.