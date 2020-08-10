В Новозыбкове прокуратура наказала агрария за несчастный случай на производстве

В Новозыбкове прокуратура завела уголовное дело на предполагаемого виновника инцидента с участием трактора на территории местного агропредприятия после происшедшего там несчастного случая на производстве. Как сообщает областная прокуратура, причиной инцидента стало несоблюдение работодателем правил охраны труда.

Прокурорская проверка на предприятии показала, что на его территорию в нарушение техники безопасности имели доступ посторонние. Они также имели доступ к сельхозтехники. Из-за неосторожных действий одного из них трактор сбил второго постороннего, находившегося на предприятии.

Руководство предприятия прокуратура обвиняет также в ненадлежащем расследовании обстоятельств инцидента. За нарушение техники безопасности руководство оштрафовано.