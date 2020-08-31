За неделю более 30 человек на Брянщине стали жертвами телефонных мошенников

На минувшей неделе в полицию поступило 31 заявление от потерпевших. Обманутые злоумышленниками граждане пополнили кошельки преступников на 5 075 900 рублей, сообщает УМВД по Брянской области.

На удочку злоумышленников в популярной социальной сети попалась 37-летняя жительница Бежицкого района Брянска. С просьбой срочно одолжить определенную денежную сумму буквально на пару дней к ней обратилась знакомая. Заявительница не стала вдаваться в подробные расспросы и перевела на указанный счет 3000 рублей. Лишь позднее она узнала, что просьба о займе исходила от взломавшего чужой аккаунт мошенника.

Еще одной жертвой мошенников стал 58-летний работник организации, расположенной в Дубровском районе. Телефонный собеседник сообщил о намерении приехать с ревизионной проверкой и четко обозначил, во сколько обойдется «положительный отзыв». Желая избежать возможных проблем, мужчина не предпринял никаких действий по подтверждению личности звонившего, а просто перевел на указанный ему счет 30 200 рублей. Узнав, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.

В схожей ситуации крупной денежной суммы лишился 57-летний таксист из Брянска. Позвонивший ему мужчина сказал, что работает в престижном отеле. По его словам, один из ВИП-клиентов хочет на длительное время нанять водителя с автомобилем и не поскупиться с достойной оплатой оказанных транспортных услуг. По пути к указанному адресу «работник отеля» опять позвонил водителю и попросил о небольшой услуге – нужно было внести определенную сумму на указанный им счет. Полностью расплатиться с собеседником и компенсировать причиненные неудобства он обещал при встрече. Странная просьба не смутила потерпевшего, кроме того, он не хотел лишаться выгодного контракта. В результате обманутый мошенником мужчина лишился 30 700 рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции уточняются обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Ранее мошенники за сутки обманули семерых брянцев более чем на 1,5 млн рублей.