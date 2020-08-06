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Житель Новозыбкова предстанет перед судом за избиение полицейского

06 августа 16:01 Происшествия
Житель Новозыбкова предстанет перед судом за избиение полицейского
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Следователи передали в суд дело по обвинению жителя Новозыбкова в применении насилия в отношении полицейского. Об этом в четверг сообщило СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 22 апреля новозыбковец 35 лет ударил сотрудника полиции кулаком в лицо, причинив физическую боль и телесное повреждении, степень тяжести которого не уточняется.

В процессе расследования дела выяснилось, что обвиняемый страдает психическим заболеванием. Таким образом, суду предстоит вопрос не о привлечении его к уголовной ответственности, а принудительном лечении и изоляции.

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