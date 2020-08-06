Житель Новозыбкова предстанет перед судом за избиение полицейского

Следователи передали в суд дело по обвинению жителя Новозыбкова в применении насилия в отношении полицейского. Об этом в четверг сообщило СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 22 апреля новозыбковец 35 лет ударил сотрудника полиции кулаком в лицо, причинив физическую боль и телесное повреждении, степень тяжести которого не уточняется.

В процессе расследования дела выяснилось, что обвиняемый страдает психическим заболеванием. Таким образом, суду предстоит вопрос не о привлечении его к уголовной ответственности, а принудительном лечении и изоляции.