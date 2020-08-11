«Чистая планета» нашла на Брянщине 15 несанкционированных свалок

Несанкционированные свалки из порубочных остатков, веток и строительных отходов обнаружены на пятнадцати контейнерных площадках Брянска. Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает инспектировать места складирования отходов и бороться с нарушениями природоохранного законодательства.

— Сотрудники нашей службы экологической безопасности ежедневно выезжают на контейнерные площадки, расположенные по разным адресам, а также контролируют данные, которые мы получаем с камер видеонаблюдения и фотоловушек. Так, только за прошедшие семь дней с помощью видеофиксации нами было выявлено восемь нарушений законодательства, связанных с выгрузкой мусора вблизи контейнерных площадок. Например, в Сельцо по улице Свердлова, 12, в объектив камеры попала Газель, которая трижды приезжала и выгружала строительные отходы за территорией площадки. Кроме того, в Дятьковском районе фотоловушки зафиксировали шесть случаев несанкционированного размещения отходов вблизи лесополосы. На сегодняшний день на пятнадцати контейнерных площадках Брянска устроены свалки из строительных отходов и веток, которые выбросили сотрудники управляющих компаний, после обрезки кустарников и кронирования деревьев. Это отходы, которые не относятся к ТКО и должны быть вывезены по отдельному договору. Но управляющие компании уклоняются от его заключения. Вся информация о нарушениях направлена для принятия мер и определения штрафных санкций в комиссии администраций районов и в прокуратуру области, – рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.