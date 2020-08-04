Мэрия обещает выкупить дачные участки в зоне строительства магистрали Брянск I — Брянск II

В Брянске накануне прошли публичные слушания по проекту строительства магистрали Брянск I — Брянск II. На них были допущены только собственники земельных участков, которые попадают в зону строительства. О происходившем в зале рассказал на своей странице во ВКонтакте один из участников слушаний Александр Тучков.

«На слушания допускались жители города, имеющие садовые участки в зоне строительства. Поэтому в зале не было представителей компаний-застройщиков или подставных голосователей. Слушания прошли по-деловому, интересующиеся получили исчерпывающие ответы на свои вопросы», — сообщил, в частности, он.

Самым больным, по словам Тучкова, оказался вопрос изъятия участков, которые попадают в зону строительства. Мэрия обещает выкупать их у владельцев по мере попадания в зону строительства очередного этапа, которых будет три в ближайшее время и еще несколько в перспективе. Это предложение Тучков расценивает как интересное.

Проблемным вопросом он считает организацию пешеходного движения через Десну.

«Я задал проектировщикам вопрос об организации пешеходного движения с улицы Нижне-Заречной через Десну. Как я и предполагал, вход на мост пешеходам предусмотрен в проекте по вертикальной лестнице высотой около шести метров… Пожилые дачницы с тележками вряд ли смогут такое преодолеть. Это приведёт к скандалу. Проектировщики пообещали подумать, хотя меня это не убедило», — пишет он.

Тучков также предложил не называть проект защитной дамой, потому что «дамба с мостами и водопропускными трубами никакой защиты от половодий обеспечивать не может».