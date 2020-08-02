На улице Менжинского инструктор по вождению припарковался на детской площадке

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовал фотографию автомобиля с символикой и контактами одной из автошкол Брянска. Автор публикации пишет, что автомобиль был в нарушение Правил дорожного движения был припаркован на детской площадке в одном из дворов по улице Менжинского.

По словам автора публикации, водитель не только припарковался с нарушением, но и наорал на находившихся на площадке детей и грозил им карами, если кто-либо из них поцарапает автомобиль.

Комментаторы отмечают, что нарушение ПДД налицо, но некоторые дети провоцируют на повышение голоса своим поведением.