За год на Брянщину из разных стран вернули 5 детей

Сегодня, 11 августа, брянский детский омбудсмен Инна Мухина рассказала, что во время межгосударственных и межнациональных конфликтов дети часто становятся предметом манипулирования одной из сторон. И вернуть их в родную страну становится очень сложно.

Тем не менее эти проблемы стараются оперативно решать. В 2019 году на Брянщину вернули 5 детей. 4 ребенка — из пенитенциарного учреждения Республики Ирак, 1 ребенок — из Республики Беларусь.

Эта работа будет продолжаться. Омбудсмен призвала родителей ознакомиться со специальной памяткой, которая поможет понять порядок и условия возвращения детей с территории иностранных государств.