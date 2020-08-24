Кандидата в брянские губернаторы от КПРФ снова раскритиковали (ВИДЕО)

Анонимный ведущий одного из брянских Телеграм-каналов политической тематики опубликовал разгромный пост, который посвятил кандидату в губернаторы Брянщины от КПРФ Андрею Архицкому.
«Архицкий – плохой актер. Конечно, никто и не ждал от него импровизации на политической сцене или просто убедительной игры, но он полностью провалил свой губернаторский дебют.
Вся электоральная стратегия коммуниста от и до описана Ильфом и Петровым. Зазубрив текст, Архицкий еще до начала предвыборной гонки начал голосом Крамарова кричать, что гроссмейстер украдет ладью и даже пару раз сам совал свои же фигуры себе в карман. Но гроссмейстер был великодушен, дал одноглазому шахматисту фору по времени и подарил две горсти ферзей.
Тут-то и выяснилось, что Архицкий не умеет играть ни в шахматы, ни в политику. Он не сделал ни одного хода. Он единственный кандидат, который так и не начал агитационную кампанию. Зато к месту и не к месту повторят выученный раз и навсегда текст», — написал ведущий канала.
Для иллюстрации к публикации он использовал ссылку на ролик на Ютубе со сценой начала драки Остапа Бендера с шахматистами в Васюках из фильма «12 стульев».
Это уже не первая критическая публикация об Андрее Архицком. Ранее его обвиняли в «сливе» выборов как брянские активисты, в частности, Малюта, так и СМИ. Одно из обвинений касалось якобы недостаточной активности кандидата от коммунистов в сборе подписей для преодоления муниципального фильтра. Однако вскоре после этого Архицкий требуемое количество подписей в облизбирком предоставил и был зарегистрирован кандидатом в губернаторы. Впрочем, как мы отмечали ранее, Андрея Архицкого можно назвать лидером среди претендентов на пост главы региона по инфоповодов для критики в контексте избирательной кампании. Другие кандидаты, включая действующего губернатора Александр Богомаза, который сосредоточил все усилия на текущей деятельности в этой должности, в контексте избирательной кампании не упоминаются даже так. Впрочем, как мы сообщали ранее, вести агитацию кандидаты в губернаторы все-таки начали.
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