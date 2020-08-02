Брянец выставил на продажу купюру в пять червонцев
Житель Брянска опубликовал на Авито объявление о продаже раритетной банкноты.
За купюру достоинством в пять червонцев 1928 года он просит 35 тысяч рублей.
В описании купюры говорится, что та содержит шесть уникальных подписей.
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