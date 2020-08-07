Мэрия Брянска ищет собственников участков, которые предстоит изъять

Мэрия Брянска разыскивает собственников участков и расположенных на них объектов недвижимости, которые предстоит изъять, так как они попадают в зону строительства магистрали, которая соединит вокзал Брянск-1 с Московским проспектом. Об этом сообщил ее официальный сайт.

Проверить, подлежит ли недвижимость изъятию, ее владельцы могут, обратившись в управление имущественных и земельных отношений мэрии Брянска: 241002, г. Брянск, проспект Ленина, д. 35 (управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации), телефон: (4832) 66-38-91, 74-62-20, e-mail: pro32e@yandex.ru. Сделать это можно до 06.10.2020.

Можно также ознакомиться с проектом межевания территории, на основе которого будут формироваться участки, подлежащие изъятию. Доя этого надо обратиться в в управление по строительству и развитию территории города Брянска: 241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 28, телефон: (4832) 40-00-20, e-mail: bryansk-mail@mail.ru. Сделать это можно также до 6 октября. Часы работы: понедельник-четверг: с 8.30 до 17.45, обед с 13.00 до 14.00, пятница — с 8.30. до 16.30, обед с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье — выходные.