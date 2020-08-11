На Брянищине 101 выпускник сдал ЕГЭ на высший балл

В этом году на Брянщине сдал ЕГЭ на сто баллов 101 выпускник. Такой статистикой поделился в соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз. Для сравнения: в прошлом году таких выпуснкиов было 89.

ЕГЭ по русскому языку сдали на высший балл 37 челвоек, а более 80 баллов набрали 1750. 100 баллов по обществознанию получили 17 выпускников, по химии — 15, истории — 13, математике — 6, информатике и физике — по 5 и три — по литературе. Больше 80 баллов за ЕГЭ по литературе получили 1500 брянцев.

«Дважды добиться высокого результата и получить 200 баллов смогли в Брянской области 9 участников ЕГЭ. Это выпускники Брянского городского лицея №1 имени А.С.Пушкина, гимназии №1 и 4, школы №9 г. Брянска, гимназии №1 и школ № 3и № 9 г.Клинцы, школы №5 г. Карачева им. И.С.Кузнецова», — написал глава региона.

В этом году ЕГЭ на Брянщине, как и по всей стране, пришлось сдавать в условиях пандемии коронавируса. Поэтому федеральные власти оставили итоговую аттестацию обязательной только для выпускников, которые планируют в этом году поступать в российские вузы. Остальным оценки в аттестаты учителя выставили на основе годовой успеваемости.