На Брянщине подтвердился коронавирус еще у 27 человек

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал свежую статистику заболевших, выздоровевших и умерших. За минувшие сутки подтвердилось инфицирование у 27 человек. Подтвержденных фактов выздоровления и новых смертей от коронавируса и вызванных им осложений нет.

Всего в регионе зарегистрировано 7677 инфицированных, в том числе 6270 выздоровевших и 35 умерших.

Проведено 119 804 исследования на корнавирус, в том числе 200 за минувшие сутки.