Город32

На Брянщине с начала года установили почти 6 тысяч новых светильников

06 августа 15:48 Общество
На Брянщине с начала года установили почти 6 тысяч новых светильников
Источник фото

С января по июль 2020 года на улицах населенных пунктов Брянской области установили 5861 современный уличный светильник взамен устаревших или в местах, где ранее уличных фонарей не было. Об этом рассказал на своей странице во ВКонтакте губернатор Александр Богомаз.

Это составляет 71% годового плана и на 2476 светильников, или 42%, больше, чем было установлено за аналогичный период прошлого года.

«Создание комфортных условий для проживания в населенных пунктах невозможно представить без наличия современных, энергоэффективных систем уличного освещения», — написал глава региона.

Жители Брянщины в комментариях отмечают, что есть и места, до которых руки строителей и коммунальщиков пока не дошли, в частности, сквер имени Гайдукова в областном центре, и обращают внимание губернатора на обилие агрессивных бездомных собак на улицах Брянска и сомнительное качество детских аттракционов в Сураже.

«Интересно, когда очередь дойдёт до сквера им.Гайдукова? Ни нормального освещения, ни нормальной детской площадки, да и деревьев не мешало бы кронировать, а то в ветрянную погоду страшно проходить по скверу», — спрашивает одна из участниц обсуждения.

«Интересно, там кто-нибудь про безопасность слышал? — задается вопросом комментатор, обративший внимание главы региона на качество аттракционов в Сураже. — Конструкция изменена, некрашеные, ржавые и кривые. Но для детей».

«Когда будет решена проблема с собаками на улицах города?», — возмущается еще один комментатор.

Читайте также
Кандидаты в брянские губернаторы поделили бесплатный эфир и рекламную площадь
06 августа 09:48
Кандидаты в брянские губернаторы поделили бесплатный эфир и рекламную площадь
На Брянщине нерасторопные подрядчики будут лишаться контрактов
05 августа 12:50
На Брянщине нерасторопные подрядчики будут лишаться контрактов
Блогер Малюта обвинил кандидата в губернаторы от КПРФ в саботаже выборов
04 августа 15:37
Блогер Малюта обвинил кандидата в губернаторы от КПРФ в саботаже выборов
Столичный политолог назвал Александра Богомаза востребованым губернатором
04 августа 09:50
Столичный политолог назвал Александра Богомаза востребованым губернатором

Новости регионов

06.08.2020 16:27
У смолян появилась возможность безналично оплачивать проезд в маршрутках
В Смоленске внедряется система безналичной оплаты проезда в маршрутках, сообщает пресс-служба администрации города. Комитет по транспорту и связи Администрации города ведет планомерную работу с привлеченными перевозчиками. К настоящему времени возможность оплачивать проезд появилась на трёх городских маршрутах. Более года назад бесконтактно оплачивать проезд стало возможно в муниципальном транспорте (трамваи, троллейбусы, автобусы). Пассажиры отмечают удобство применения
06.08.2020 15:27
106 больной коронавирусом умер в Смоленской области
На территории Смоленской области выявили еще 15 случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 6 августа. Так, с начала пандемии коронавирус выявили у 5767 жителей региона. Большая часть из них прошла лечение и выздоровела – 4427 человек. За минувшие сутки число выздоровевших (29) превысило число заболевших. К 6 августу умер еще один больной, у
05.08.2020 17:50
В Смоленске полицейские изъяли более 24 кг конопли
Смоленские полицейские в заброшенном здании ликвидировали плантацию конопли, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Брянской области. Полиция изъяла 137 кустов наркосодержащего растения, а также специальное оборудование, которое использовалось для его культивирования. Согласно заключению эксперта, обнаружено 24  килограмма растения рода каннабис (Cannabis). «В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в противоправной деятельности полицейские задержали двоих местных жителей. Им
05.08.2020 16:58
В Смоленске решили сохранить зеленую зону на пересечении проспекта Строителей и улицы Рыленкова
В Смоленске на пересечении проспекта Строителей и улицы Рыленкова, где должен был появиться фермерский рынок, оставят зеленую зону, сообщает пресс-служба администрации города. Участок предполагаемого строительства сохранят, как «зеленую зону» и даже предложат эту территорию для участия в рейтинговом голосовании в 2021 году для включения в программу «Формирование комфортной городской среды». В случае поддержки смолян на
05.08.2020 16:23
Переезд 320 км в городе Сафоново в Смоленской области будет закрыт для движения автотранспорта с 5 по 9 августа
 С 23:55 5 августа до 23:55 9 августа на перегоне Сафоново – Милохово Московской железной дороги для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная подстанция города Сафоново. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги проезд
05.08.2020 16:13
В конце 2020 года откроется эколого-биологический центр в Смоленске
В конце года откроет свои двери эколого-биологический центр, который состоит из 4-х зданий, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В настоящее время на всех объектах закончен монтаж внутренних инженерных коммуникаций, на стадии завершения — внутренние отделочные работы в помещениях. Кроме этого, в высокой степени готовности находятся фасадные работы — основание под отделку подготовлено, ведутся внешние отделочные работы.

Актуальные темы

Общество
Депутата Брянской облдумы оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку
Общество
Брянские выпускники сдали ЕГЭ с результатами выше среднероссийских
Происшествия
Два брянских топ-менеджера предстанут перед судом за дачу взяток чиновнику
Общество
Брянские родители смогут получить выплаты по 10 тысяч на ребенка и в августе
Лента новостей
На улице Третьего Интернационала в Брянске идет парковочная война

Новости партнёров

Cеминар и брифинг по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».
Cеминар и брифинг по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».

06 августа 2020г. в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар и брифинг с представителями малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».

«Ростелеком» приглашает на пресс-конференцию о цифровых трендах и IT
«Ростелеком» приглашает на пресс-конференцию о цифровых трендах и IT

Приглашаем вас принять участие в пресс-конференции, посвященной объявлению итогов творческого конкурса «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» в партнерстве с компанией NEC провел для региональных журналистов и блогеров в этом году.

Погрузка в Брянском регионе МЖД в июле составила 199 тыс. тонн
Погрузка в Брянском регионе МЖД в июле составила 199 тыс. тонн

По оперативным данным, погрузка в Брянском регионе Московской железной в июле 2020 года составила 199 тыс. тонн, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Игорь Маковский: более 23,5 тысяч километров линий электропередачи и свыше 6,5 тысяч подстанций с начала года отремонтировали «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Игорь Маковский: более 23,5 тысяч километров линий электропередачи и свыше 6,5 тысяч подстанций с начала года отремонтировали «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполняет с опережением графика.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.