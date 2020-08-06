На Брянщине с начала года установили почти 6 тысяч новых светильников

С января по июль 2020 года на улицах населенных пунктов Брянской области установили 5861 современный уличный светильник взамен устаревших или в местах, где ранее уличных фонарей не было. Об этом рассказал на своей странице во ВКонтакте губернатор Александр Богомаз.

Это составляет 71% годового плана и на 2476 светильников, или 42%, больше, чем было установлено за аналогичный период прошлого года.

«Создание комфортных условий для проживания в населенных пунктах невозможно представить без наличия современных, энергоэффективных систем уличного освещения», — написал глава региона.

Жители Брянщины в комментариях отмечают, что есть и места, до которых руки строителей и коммунальщиков пока не дошли, в частности, сквер имени Гайдукова в областном центре, и обращают внимание губернатора на обилие агрессивных бездомных собак на улицах Брянска и сомнительное качество детских аттракционов в Сураже.

«Интересно, когда очередь дойдёт до сквера им.Гайдукова? Ни нормального освещения, ни нормальной детской площадки, да и деревьев не мешало бы кронировать, а то в ветрянную погоду страшно проходить по скверу», — спрашивает одна из участниц обсуждения.

«Интересно, там кто-нибудь про безопасность слышал? — задается вопросом комментатор, обративший внимание главы региона на качество аттракционов в Сураже. — Конструкция изменена, некрашеные, ржавые и кривые. Но для детей».

«Когда будет решена проблема с собаками на улицах города?», — возмущается еще один комментатор.