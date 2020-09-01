Прокуратура Гордеевского района проверила готовность к отопительному сезону

По информации пресс-службы прокуратуры Брянской области, прокуратура Гордеевского района проверила, готовы ли местные управляющие компании к отопительному сезону.

Проверка показала, что управляющие компании не поддерживали коммуникацию с должниками. Это стало причиной увеличению кредиторской задолженности перед поставщиками энергоресурсов.

В добавок, 27 обращений в МУП «Мирнинский ЖКХ» остались проигнорированы. Акты, подтверждающие работы, тоже не составлялись. Похожие нарушения были выявлены в МУП «Коммунальщие» в Гордеевке, которое обслуживает 15 многоквартирных домов.

В адрес двух управляющих компаний были внесены два представления. В отношении руководителя МУП «Мирнинский ЖКХ» было возбуждено административное производство по статье «грубое нарушение лицензионных требований».

Ранее экс-директора клинцовского ЖКХ оштрафовали за невыплату зарплат.