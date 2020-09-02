Спорная ситуация произошла на брянском рынке
Уже несколько дней в региональных СМИ обсуждается ситуация на брянском рынке. Разные источники говорят о том, что в Брянске азербайджанские торговцы взбунтовались против своего босса, владеющего большим овощным рынком на улице Щукина.
По информации «Брянских новостей» азербайджанцы не решаются высказать недовольство, связанное с тем, что на территории рынка много ям и отсутствием удобств, начальнику напрямую.
Ранее власти неоднократно давали обещание разобраться с тем, как платят налоги на овощном рынке, однако пока никаких действий не предпринималось.
Однако, руководство оптовой базы отрицает информацию региональных медиа. Директор рынка читал статьи и предполагает, что это лишь единичный недовольный случай:«Никакого бунта нет. Проблема с ямами будет решена в течение ближайших недель, уже заказаны автомобили с щебнем. До этого ремонт не получалось провести из-за сезонного наплыва посетителей».
Напомним, что проверки неоднократно находили нарушения на оптовой базе. Чаще всего они касались продавцов, которые торговали без разрешений или незаконно находились на территории страны.