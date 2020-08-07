В Брянске появится водоотводная система возле школы №11

Мэр Брянска Александр Макаров поручил профильным городским службам в ближайшее время рассчитать работы по обустройству системы водоотведения рядом со школой №11 в Бежицком районе города.

Как сообщает мэрия Брянска, обустройство в этом месте ливневой канализации обсудили участники выездного совещания под руководством мэра, которое посвятили строительству объектов инфраструктуры в Бежице.

Ранее мы сообщали, что во время совещания участники побывали на строящемся Литейном мосту, благоустраиваемом Центральном пляже и капитально ремонтируемой улице 22 Партсъезда.