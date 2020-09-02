В Климово открыли новый бассейн

Сегодня, 2 сентября, там состоялась торжественная церемония. Бассейн располагается на базе детско-юношеской спортивной школы. Состояние объекта проинспектировал губернатор Александр Богомаз.
Глава региона отметил, что в Климовском районе сложились сильные спортивные традиции. Многие спортсмены, добившиеся серьезных успехов, родом из Климово и района.
Планируется, что новая спортивная инфраструктура станет тренировочной базой для секции плавания.
Ранее сообщалось, что на Брянщине введут в строй семь спортивных объектов.