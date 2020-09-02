В Климово открыли новый бассейн

В Смоленске на улице Николаева скоро возобновится движение трамваем Администраци Смоленска рассказала, когда в городе снова начнут ходить трамваи на улице Николаева. Контактная сеть и трамвайные пути уже заменены и испытаны, сообщают в ведомстве. Однако, трамваи все еще не ходят. Городские власти приняли решение о восстановлении трамвайного движения только после окончания дорожных работ. Подобное решение связано с безопасностью людей. Пока невозможно восстановить движение трамваев

В Вязьме из автосервиса украли оборудование на 290 тысяч рублей Оборудование для мойки машин на 290 тысяч рублей украли из помещения автосервиса, расположенного в пригороде Вязьмы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Известно, что неизвестный попал в помещение, взломав металлическую дверь. С места происшествия полицейские изъяли следы обуви и следы взлома. При поквартирном обходе сотрудники полиции обнаружили пылесос, похищенный с автомойки. Мужчина, из дома

Банк УРАЛСИБ подключился к Системе быстрых платежей Банк УРАЛСИБ подключился к Системе быстрых платежей. Клиенты банка получили возможность осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона на счета клиентов других банков-участников СБП. Проект реализован Банком при технологической поддержке ЦФТ. Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» теперь могут оперативно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в в более чем 100 банках-участниках СБП. Максимальная

Урок безопасности на переезде провели железнодорожники в Смоленской области В День знаний железнодорожники Смоленского региона МЖД совместно с сотрудниками транспортной полиции провели урок безопасности на переезде станции Красный Бор для учащихся расположенной рядом средней школы №5. Дети этой школы ежедневно переходят железную дорогу по пути в учебное заведение. Мероприятие в таком формате проходит впервые в связи с ограничением посещений школ и организовано в рамках

Что в тарелке у школьника? В Смоленске накануне нового учебного года обсудили вопрос обеспечения горячим питанием учащихся начальных классов школ региона. Это стало одной из тем рабочего совещания членов администрации области, которое провёл в формате видеоконференцсвязи Губернатор Алексей Островский. Выступая с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года, президент Владимир Путин объявил о введении в школах страны бесплатных обедов