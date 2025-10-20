13 водителей в Брянске заплатят за неправильную парковку

13 водителей в Бежицком районе Брянска заплатят за парковку на газонах и детских площадках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники Бежицкой районной администрации Брянска провели рейд по выявлению нарушений правил парковки. На проверке настаивали жители.

Специалисты проверили улицы Литейную, Брянской Пролетарской дивизии, Орловскую и Флотскую. Сразу 13 автомобилей оказались припаркованы на детских площадках и газонах. Инспекторы ГИБДД установили собственников машин. На владельце составили протоколы об административных правонарушениях. Каждому грозит штраф от одной до двух тысяч пятисот рублей.

С начала года в Бежицком районе после таких рейдов наказали 58 автомобилистов.