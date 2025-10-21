Директор брянской фирмы суд оштрафовал за нарушение коррупционного законодательства

Директор брянской фирмы суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение коррупционного законодательства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства о противодействии коррупции. Проверяющие выяснили, что руководитель коммерческой организации в Стародубском районе принял на работу бывшего сотрудника полиции. Но он не уведомил об этом УМВД России по Брянской области.

Суд привлёк руководителя организации к административной ответственности и оштрафовал на 20 тысяч рублей.