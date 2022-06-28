Ливень с градом и грозу прогнозируют на среду в Брянской области

Температура снизится до 29 градусов.

В среду. 29 июня в Брянской области прогнозируют дожди с грозами и градом. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ветер будет дуть 8-13 м/с. В грозу порывы могут достигать 17 м/с.

Ночью температура опустится до +15ºC. А днём воздух прогреется до +29ºC.

Из-за непогоды в регионе возможны повреждения объектов электроснабжения и падение деревьев, отметили в МЧС.