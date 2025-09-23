Шесть человек утонули в водоёмах Брянска летом

Шесть человек утонули в водоёмах Брянска минувшим летом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове подвели итоги купального сезона. Всего в областном центре было семь официальных пляжей. Там дежурили спасатели.

Необорудованные места для купания в жару и по выходным их объезжали также проверяли спасатели и полицейские. Но жертв избежать не удалось. За купальный сезон там утонули шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

«Все погибшие купались в несанкционированных местах и в состоянии алкогольного опьянения. В оборудованных местах отдыха матросы спасли девять человек», — уточнил начальник управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей Скляр.