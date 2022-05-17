В Брянской области будет дуть сильный северный ветер

В среду, 18 мая в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт дождь, а днём осадков не ожидается. Ветер будет дуть с порывами до 17 м/с.

В обновленные помещения с новой мебелью Велижский музей получил сертификат на 100 тысяч рублей Древние монеты, инструменты, гильзы и военная форма – за более чем вековую историю Велижский историко-краеведческий музей собрал внушительную экспозицию – почти 20 тысяч экспонатов Он впервые открыл двери в 1918 году в ратуше, которая была безвозвратно разрушена в годы войны. В новое место – здание начала ХХ

За победу на татами. В Смоленске прошел турнир по дзюдо, посвященный 77-й годовщине Великой Победы Ежегодный турнир собрал молодых борцов не только из Смоленской области, но и других субъектов страны. В состязаниях приняли участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Межрегиональные соревнования по дзюдо, приуроченные к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошли во Дворце спорта «Юбилейный». Приветствуя собравшихся, председатель Смоленской областной Думы, глава попечительского совета региональной

Вдыхающие пар. Чем опасны электронные сигареты? Курение — вид бытовой наркомании, а табак — это уникальный потребительский продукт. Уникальность его заключается в том, что это единственный распространяемый легально продукт, который причиняет вред при применении по прямому назначению. Предложение в ответ на спрос Во всём мире принимаются антитабачные меры. По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире в 2020 году насчитывалось 1,3 млрд

Место, где хранится история. Велижский музей получил сертификат на 100 тысяч рублей Древние монеты, инструменты, гильзы и военная форма — за более чем вековую историю Велижский историко-краеведческий музей собрал внушительную экспозицию — почти 20 тысяч экспонатов. Сегодня учреждение продолжает развиваться, и помочь ему в этот деле вызвались представители проекта «Связь Поколений». «Стало тесно» Музей впервые открыл двери в 1918 году в ратуше, которая была безвозвратно разрушена в

Кто в ответе за уборку? Только после вмешательства губернатора Алексея Островского во дворе жилого дома №14 по ул. Энгельса в Смоленске убрали скопившийся за несколько лет мусор, хотя жители добивались этого от коммунальных служб долгие месяцы. Ранее в одной из групп в социальных сетях была опубликована жалоба местной жительницы. «Это не свалка, это мой двор в центре города», — возмутилась